Luxemburg - Gefilmte Verfolgungsjagd macht auf Social Media die Runde

Die Verfolgungsjagd, bei der am Montagmittag mehrere Polizeifahrzeuge beteiligt waren, ist von einem Polizisten gefilmt worden und in den sozialen Netzwerken gelandet. Auf L'essentiel-Anfrage bestätigte die Police Grand-Ducale, dass es sich dabei um den Einsatz vom Vortag handelte. Am Montag gegen 12.35 Uhr hatte sich ein Autofahrer in einem weißen Lieferwagen einer Verkehrskontrolle in der Montée de Clausen in Luxemburg-Stadt verweigert.