Luxemburg – Geflüchtete aus der Ukraine werden in «Zeltdorf» untergebracht

Im Herzen von Kirchberg – zwischen den hohen Bankgebäuden und dem Sport- und Kulturzentrum Coque – sind dutzende Zelte aufgestellt worden. Geschaffen wurde diese neue Unterbringungsmöglichkeit aus einer Notsituation heraus. Denn die Halle 7 der Luxexpo wurde für die Unterbringung von Flüchtlingen geschlossen und die neue Ersatz-Unterkunft in Contern ist erst in einigen Monaten fertig.

«Lob gilt den Einsatzteams, die das alles in nur einer Woche unter der Leitung des CGDIS aufgebaut haben», so Außenminister Jean Asselborn (LSAP). Zwar sind die Arbeiten auf dem ehemaligen, ein Hektar großen Parkplatz noch nicht vollständig abgeschlossen – vor allem in puncto Elektronik – jedoch sollen schon die ersten Flüchtlinge am Freitag empfangen werden. Da der Eigentümer, der Fonds du Kirchberg, keine Frist für die Rückgabe des Geländes gesetzt hat, könnte dieses Provisorium über mehrere Monate genutzt werden.