Luxemburg – Geflüchtete aus der Ukraine wollen schnellstmöglich Arbeit finden

Irina und Katerina haben in ihrem Café in Kiew Leckereien für ihre Kunden gebacken.

«Unsere Häuser waren komplett zerstört, also sind wir der Einladung einer ukrainischen Freundin, die in Luxemburg lebt, gefolgt, und hergekommen.» Katerina (36) und Irina (37) kamen vor einigen Tagen mit ihren zwölf- und 14-jährigen Kindern im Großherzogtum an.

Bis vor einigen Wochen haben die Bewohnerinnen vom Hostomel ihre Kunden in einem kleinen Café in Kiew mit Leckereien versorgt und Kuchen für Feste und Geburtstage gebacken. Nun sind sie als Geflüchtete am anderen Ende Europas gelandet. Irina und Katerina haben nach einem Posting auf Facebook bereits jede Menge Bestellungen erhalten. Jetzt sind sie auf der Suche nach einem Job, um ihre Leidenschaft fürs Backen weiter auszuleben, sei es in einem Café oder Restaurant. «Unser Problem ist, dass wir weder Englisch noch die offiziellen Sprachen sprechen.»

Bereit, jeden Job anzunehmen

Ob Maniküre oder Haushalt: Viele der Geflüchteten haben zwar Erfahrung oder beispielsweise eine Ausbildung im Ingenieurwesen, sind aber bereit, «jeden Job» anzunehmen. Einige denken unterdessen nur daran, wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können, andere können sich auch vorstellen, zu bleiben.

Andriy und seine Freundin aus Kiew sind vor sechs Tagen im Großherzogtum angekommen. Er erklärt: «Ich bin offen für jede Stelle, für die mein Profil interessant sein könnte. Wir brauchen Geld, um uns hier ein Leben aufzubauen. Wir wissen nicht, wie lange der Krieg dauern wird.» Er ist Fotograf, Creative Director und Produzent, sie Content Manager und Social Media Management (SMM) Spezialistin. Noch hätten sie keine materielle Unterstützung erhalten, allerdings «sind Informationen und Zuspruch im Moment genauso wichtig».