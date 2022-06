Kulturzentrum: Geflüchtete haben ihr kleines «Hauptquartier» in Luxemburg eingerichtet

Bibliothek und Yogakurse

Das Zentrum entwickelt sich von Tag zu Tag weiter. Neben neuen Yogakursen gibt es seit kurzem auch eine Bibliothek. Sie umfasst bereits fast 400 Bücher in ukrainischer Sprache, die in einer Datenbank erfasst sind. «Die Leute können sie schon für je zwei Wochen ausleihen, aber wir hoffen, dass wir bald eine größere Auswahl haben», erklärt Oksana, die Leiterin des Ortes.

Diese Woche wurde die Bibliothek von der gemeinnützigen Organisation RUHelp - Russians against the war unterstützt. Sie hat Hunderte von Büchern und Dutzende von Brettspielen zur Verfügung gestellt. Bücher, die von der in Kiew ansässigen Stiftung Library Krajina gekauft wurden. In der Zukunft könnte das Informationszentrum noch weiter wachsen, in der Bibliothek werden kulturelle und pädagogische Aktivitäten wie Autorenlesungen stattfinden. .