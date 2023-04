Luxemburg: Geflüchtete nehmen Erbgroßherzog Guillaume auf Kulinarik-Reise mit

Einen Vormittag lang kochte Erbgroßherzog Guillaume Seite an Seite mit Geflüchteten an den Kochherden der Diekircher Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg (EHTL). Das hat der großherzogliche Hof am Donnerstag bekannt gegeben und den Social-Media-Post mit Schnappschüssen der außergewöhnlicher kulinarischen Rundflug versehen. Auf dem Menü standen ländertypische Köstlichkeiten aus den Heimatländern der Geflüchteten, die den Gaumen auf eine Reise durch verschiedene Länder schicken sollte.