Burger-Shooting : Geföhnter Käse, drapierte Gurken

Der Cheeseburger, den wir bei McDonald's bestellen, ist nie der, den wir bekommen. Denn das Ding in der Kartonschale hat wenig Ähnlichkeit mit jenem auf der Karte.

Warum sieht der Burger, der uns über den Tresen zugeschoben wird, nicht so aus wie jener auf dem Foto, der für ihn wirbt? Das hat sich schon mancher McDonald's-Kunde gefragt, so auch eine gewisse Isabel M. aus Toronto, Ontario. Sie tat das auf Twitter und McDonald's Kanada packt nun die Gelegenheit beim Schopf und zeigt der YouTube-Gemeinde, wie der Vorzeige-Burger entsteht. So kann der Konzern einerseits mit Vorurteilen aufräumen, andererseits mit Ehrlichkeit punkten. Denn: Der Muster-Burger ist tatsächlich echt!

Keine Brötchen aus Knete

Man benötigt einen Food-Stylisten, einen Fotografen und einen Computer mit Bildbearbeitungsprogramm. Und natürlich die Zutaten, die den Cheeseburger ausmachen. Hope Bagozzi versichert im Video (siehe oben), dass diese genau dieselben sind wie die im Take-Away. Also keine Brötchen aus Knete, Hackfleisch aus Plastik oder digitaler Käse. Der Trick, den Burger so schön zu machen, dass uns bei seinem Anblick das Wasser im Mund zusammenläuft, ist es, diese Ingredienzen perfekt aufzubereiten und so zwischen die Brothälften zu klemmen, dass alle sichtbar sind. Der Kunde soll sehen, was er kauft.