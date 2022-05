Luxemburg : Gegen Baum geprallt – Beifahrerin schwerverletzt

PÜTSCHEID/WAHLHAUSEN – Am Samstagmorgen ist ein Autofahrer auf dem CR322 gegen einen Baum gekracht. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Fahrer prallte gegen einen Baum, bevor das Fahrzeug in einen Graben geschleudert wurde.

Am gestrigen Samstagmorgen ist zwischen Putscheid und Wahlhausen ein Fahrer mit einem Baum kollidiert. Dabei hat sich die Beifahrerin des Fahrzeugs schwer verletzt, so die Pressemeldung der Polizei. Demnach musste ein Helikopter kommen, um die verunfallte Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus zubringen. Auch der Fahrer des Pkws erlitt bei dem Unfall Verletzungen, wie die Polizeibeamten mitteilten.