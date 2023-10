Gegen Massenpanik: Bürgermeister von Shibuya will keine Halloween-Partygänger

Das Viertel Shibuya in Tokio hat Angst vor zu viel Gedränge an Halloween und ergreift deshalb strenge Maßnahmen für Reisende und Einheimische.

Hierzulande verbindet man Halloween mit Gruselgeschichten, Motto-Partys samt Verkleidungen, schaurig-schönen Dekorationen und Kindern auf der Suche nach Süßigkeiten – in Japan hingegen sieht das ganz anders aus. Dort bedeutet der Brauch für junge Leute vor allem eines: Trinken und Partymachen auf der Straße.

Klingt auf den ersten Blick nach Spaß und harmlos, kann jedoch verheerende Folgen haben, wie es vergangenes Halloween in Seoul der Fall war: Im südkoreanischen Ausgehviertel Itaewon kamen rund 100.000 Menschen zum Feiern auf der Straße zusammen, als eine Massenpanik ausbrach und 159 Menschen im Gedränge ums Leben kamen. Genau das will das Trend-Viertel Shibuya in Tokio vermeiden und hat deshalb entsprechende Maßnahmen ergriffen.