Q&A: Gegenoffensive – kann die Ukraine siegen und was muss sie dafür tun?

Die Reste einer Rakete auf einem Sonnenblumenfeld beim Dorf Dolyna, Charkiw. September 2022. REUTERS

Es gab keine Fanfaren oder Ansprachen, aber in dieser – letzten – Maiwoche fiel angeblich der Startschuss zur «Frühjahrsoffensive»: Die ukrainische Gegenoffensive laufe «seit Tagen», sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak im italienischen Fernsehen. Der Überfall russischer Partisanen auf die Grenzregion Belgorod schien ihm recht zu geben.

Tatsächlich hat die Ukraine mit der Offensive schon vor Wochen begonnen: Sie greift auf russischem Boden Luftwaffenbasen und Tanklager an, nimmt Eisenbahnlinien ins Visier, welche die Streitkräfte versorgen, stört im Grenzgebiet, lotet Schwächen in der gegnerischen Verteidigungslinie aus. Das ukrainische Vorgehen in dieser ersten Offensivphase entspricht ganz dem militärischen Lehrbuch.

Doch es ist die entscheidende zweite Phase, in der es für die Ukraine um alles geht – gegen einen eigentlich übermächtigen Gegner. Kann sie siegen, und was muss sie dafür tun? Militär- und Sicherheitsanalysten und auch Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer geben Auskunft.

Kiew in der Morgendämmerung während eines Luftangriffsalarms. 14. Mai 2023. REUTERS

Wieso ist die Gegenoffensive für die Ukraine wichtig?

Ziel der Offensive ist ein entscheidender ukrainischer Erfolg in der Rückeroberung der russisch besetzten Gebiete. Die große Hoffnung ist es: Man bringt Moskau so zur Einsicht und an den Verhandlungstisch. Ein Etappenziel wäre, dass die Ukraine den starren Verlauf in eine beweglichere Kriegsführung führen kann.

«Die gegenwärtige Phase zielt darauf ab, den Gegner zu schwächen, zu täuschen und zu verwirren», so ETH-Militärexperte Marcel Berni. «In einer zweiten Phase, die noch nicht begonnen hat, soll so ein Durchstoß erleichtert werden. In einer dritten Phase soll dann das gewonnene Gelände gehalten und verteidigt werden.»

Wann beginnt die entscheidende Phase?

Um es salopp zu sagen: Wenn wir die ersten Aufnahmen von Leopard- und Challenger-Panzern an der Front sehen. Und das kann dauern: «Die entscheidende zweite Phase kann auch erst in ein paar Wochen oder Monaten beginnen», sagt Oberst Markus Reisner. «Die Uhr tickt für die Ukrainer», sagt dagegen Sicherheitsanalyst Shashank Joshi. Je länger sie warten würden, umso mehr Zeit hätten die russischen Truppen, ihre Logistik auszubauen, Schäden zu reparieren und sich noch weiter einzugraben.

Wo an der Front ist Russland nervös?

Die Krim-Brücke: Mit 19 Kilometern Länge ist sie die längste Brücke Europas. REUTERS

Dort, wo die Größen Befestigungen entstehen: Vor allem im südöstlichen Teil der Region Saporischschja sind gut ausgebildete russische Truppen stationiert. Denn ein erfolgreicher ukrainischer Vorstoß im Süden würde erlauben, …

- den Landkorridor, der die Krim mit der Ukraine verbindet, zu durchbrechen.

- den Zugang zum Asowschen Meer wiederherzustellen.

- die Kerch-Brücke in Reichweite ukrainischer Raketen zu rücken.

- zu gefährden, was für Moskau am wichtigsten ist: die Kontrolle über die Krim.

Auch die Ostukraine und der Bereich der Landenge, welche die annektierte Krim mit der Ukraine verbindet, bieten sich für einen Einsatz an. Letztlich wird das bis zuletzt verschleiert, damit Russland möglichst nicht reagieren kann. In den kommenden Wochen dürfte es an der fast 1500 Kilometer langen Front aber an verschiedenen Stellen zunächst Scheinangriffe geben, um dann an anderer Stelle umso geballter durchzustoßen.

Stärken und Schwächen Russlands

1 / 8 Einberufen Der russische Wehrpflichtige Jaroslaw (20) umarmt seine Freundin Nadeschda (22) und seine Schwester Lera (13) vor seinem Einsatz. St. Petersburg, 23. Mai 2023. REUTERS Stärken: Numerische Überlegenheit Russland verfügt über 830.900 aktive Soldaten, die Ukraine über 200.000 (Feb. 2023), also gut vier Mal weniger. Allerdings seien einige russische Einheiten stark geschwächt und «nur zu 60 oder 50 Prozent einsatzbereit», so Sicherheitsanalystin Dara Massicot vom Rand-Thinktank. REUTERS Stärke: viel dazugelernt Panzer werden besser verborgen. Das Pionierwesen (Verminung, Feldbefestigung) wurde verstärkt.

Die Artillerie ist beweglicher geworden, kann so gezielter angreifen und sich besser vor Gegenschlägen schützen. Die Luftwaffe bleibt am Boden, man setzt auf iranische Kamikaze-Drohen, die in der Ukraine Angriffe bis Kiew fliegen. REUTERS

Stärken und Schwächen der Ukraine

1 / 9 Eine Frau umarmt am Bahnhof ihren Mann bei seiner Ankunft nach dem Fronteinsatz. Lwiw, 25. Mai, 2023. AFP Stärke: Moral Die hohe Moral und Opferbereitschaft des angegriffenen Landes steht im großen Gegensatz zur russischen Seite, wo viele Soldaten diesen Krieg gegen die einstige Brudernation wohl gar nicht wirklich führen wollen. AFP Stärke: Hilfe Die kontinuierliche moderne westliche Militärhilfe ist maßgeblich für die Ukraine. Die Abhängigkeit ist zweischneidig. So gibt Marcel Berni von der ETH zu Bedenken: «Dieser Faktor kann aber auch eine Schwäche sein, nämlich dann, wenn der westliche Strom an Unterstützung versiegen sollte.» Im Bild: Der republikanische US-Senator Lindsey Graham, Kiew, 26. Mai 2023. AFP

Was ist mit den F-16-Jets für die Ukraine?

Die Ukraine setzt große Hoffnungen in die modernen Flugzeuge. Doch die Ausbildung ist lang, die Wartung teuer und zahlenmäßig sind die Ukrainer den Russen in der Luft ohnehin unterlegen. Eine Lieferung an die Ukraine steht noch nicht an. Hinsichtlich der Gegenoffensive wäre aber die Frage: Will die Ukraine abwarten, um auf die Fähigkeiten der Jets zurückzugreifen, oder riskiert die Offensive und setzt sie die Jets später beim Abwehrkampf in der Tiefe gegen Russland ein? Eine Einschätzung gibts in der Bildstrecke oben.

Wird aus der Frühlings- eine Herbstoffensive?

Sonnenblume in Bachmut, Ostukraine. Oktober 2022. REUTERS

Das ist nicht völlig ausgeschlossen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte deutlich, dass es keine Eile gebe. Taktik? Seine Truppen wurden von den USA extra auf den Überraschungsmoment geschult. Deswegen ist es sinnvoll, Moskau im Unklaren zu lassen, wie es um die wichtigste Phase der Gegenoffensive steht. Die ukrainische Seite habe viele Gründe, geduldig zu sein, sagt Sicherheitsanalyst Shansank Joshi und fasst zusammen:

- Lange erste Offensivphase: Es wird schon so lange mit dieser Offensive gerechnet, dass die Ukraine unter Druck ist, ein Überraschungselement zu finden. Das aber setzt viele einleitende Operationen voraus. Sie sollen für Verwirrung sorgen, welche der entscheidende Vorstoß ist.

- Mehr Ausbildung: Die ukrainischen Soldaten brauchen mehr Zeit, um mit den neuen Geräten vertraut zu werden. Das letzte Bataillon im US-Training beendet eben jetzt seinen Kurs. Die Einweisung der ukrainischen Truppen in Abrams-Panzer steht noch aus. Über 30 Nationen beteiligen sich an den Ausbildungsprogrammen.

- Wetter: Im Gegensatz zum Osten ist der Boden im Süden nach dem regenreichen Frühling auch jetzt noch nicht so trocken, dass Panzerfahrzeuge leicht manövrieren können.

Wird Russland auf die ukrainische Gegenoffensive antworten?

Nicht mehr in diesem Jahr. Aber im kommenden Jahr, mit frischen, neu formierten Einheiten. «Es ist davon auszugehen, dass der Krieg noch viel mehr Opfer fordern und lange dauern wird», sagt nicht nur Oberst Markus Reisner. Die Gründe dafür sind grundsätzlich die gleichen geblieben wie vor über einem Jahr: Trotz aller ukrainischer Hoffnungen – Russland ist klar langfristig im Vorteil.