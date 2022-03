Wettergott und Fußball : Gegenwind schießt ein Tor

Da sieht der Torhüter richtig dumm aus: Nach einem Abstoß wird der Ball vom Gegenwind erfasst und segelt zurück ins eigene Tor.

Der Torwart schlug bei starkem Wind einen Abstoß. Dann schaltete sich der Wettergott ein, der offenbar Interesse an Fußball hat. Der Ball flog in die Höhe, wurde dann aber von einer Bö erfasst. Das Leder wechselte die Richtung und segelte zurück ins Tor. Ein Eigentor des Torwartes – wobei der arme Tropf eigentlich herzlich wenig dafür konnte. Gut nur, dass es in einem Testspiel zu diesem kuriosen Treffer kam.