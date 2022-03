Index : Gehaltserhöhung wäre im Mai fällig gewesen

LUXEMBURG – Da die Preise im April um 0,3 Prozent gestiegen sind, hätten die Gehälter zum 1. Mai angepasst werden müssen. Das geht aus Zahlen des Statec hervor.

Hätte sich die Tripartite nicht darauf geeinigt, dass die Auszahlung der nächsten Indextranche im Oktober fällig wird, wäre sie bereits zum Mai ausgelöst worden. Die Gehälter wären dann bereits zum 1. Mai um 2,5 Prozent erhöht worden. Dies geht aus den Zahlen des Statec zu den Verbraucherpreisen hervor, die das Statistikamt am Mittwoch veröffentlicht hat.

Im April haben die Preise für Erdöl-Produkte erneut angezogen, genauer gesagt um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im April 2011 waren sie um 18,5 Prozent teurer als noch im April 2010. Die Preiserhöhungen bei Benzin und Co. sind vorwiegend dafür verantwortlich, dass die Inflation um 0,3 Prozent im Vergleich zum März gestiegen ist. Es ist bereits der siebte Monat in Folge, in dem die Erdölprodukte teurere werden. Die Inflationsrate liegt bei 3,7 Prozent.