Gehaltsstudie: Was bringt Dir Deine Berufserfahrung in Luxemburg?

In der IT-Branche können die Gehälter rasant in die Höhe schnellen.

«Mit fast 300.000 Personen, die laut Unternehmerverband UEL bis 2030 eingestellt werden sollen, ist Luxemburg eine Hochburg des Wachstums in Europa und ein wichtiger Magnet für Talente»: Matthieu Hodas, Country Manager bei Hays Luxemburg und Verantwortlicher für die neue Gehaltsstudie, gibt sich optimistisch für die kommenden Monate. Er ist sich jedoch auch bewusst, dass das Großherzogtum vor mehreren Herausforderungen steht, um diese Talente anzuziehen und auch zu halten.

Der Finanzplatz Luxemburg bietet mehr als 50.000 Arbeitsplätze und Milliarden an Investitionen, wie Hays feststellt. Trotz Brexit und der Coronapandemie spielte dieser Wirtschaftszweig «eine wichtige Rolle» und «sorgte für die Aufrechterhaltung des Arbeitsmarktes».

Während 63 Prozent der Unternehmen planen, das derzeitige Gehaltsniveau beizubehalten, ist fast die Hälfte (42 Prozent) der Beschäftigten der Meinung, dass ihr Gehalt nicht mit ihren Qualifikationen in Einklang steht. Die Gehälter von Berufsanfängern beginnen bei 42.000 Euro brutto jährlich und können nach acht Jahren Berufserfahrung auf über 110.000 Euro steigen.

Vor allem im IT-Bereich herrscht großer Bedarf: «Die Unternehmen sind sich der Bedeutung der IT-Abteilungen bewusst und diese werden auch stark in Anspruch genommen, insbesondere im Zuge der auferlegten Telearbeit» während der Coronapandemie, so Hays. 60 Prozent der Beschäftigten dieser Branche suchen derzeit nicht aktiv nach einer anderen Stelle, wären aber bereit, ein interessantes Angebot in Betracht zu ziehen.