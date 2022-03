Ebola-Infektion : Geheilte Kinder leiden unter Stigmatisierung

Ein Fünftel der bestätigten Ebola-Fälle in Westafrika sind laut Unicef erkrankte Kinder. Sie leiden besonders unter Stigmatisierung.

Millionen Kinder in Westafrika sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef von dem Ebola-Ausbruch in der Region betroffen. Indirekte Konsequenzen seien der Verlust ihrer Eltern, Stigmatisierung, die Schließung von Schulen und eine generelle Zerrüttung ihrer Lebensumstände, warnte der Ebola-Koordinator der Unicef, Peter Salama, am Montag (Ortszeit) in New York. «Der Tod ist überall um sie herum. Das Leben, wie sie es kannten, wurde auf den Kopf gestellt.»