Österreich: Geheimbegräbnis für tote Ärztin – Hausdurchsuchung bei Verdächtigem

Lisa-Maria Kellermayr wird im engsten Familienkreis an einem geheimen Ort bestattet. Am Wochenende gab es in Bayern eine erste Hausdurchsuchung.

Rund zwei Wochen nach ihrem Tod in Seewalchen am Attersee (Oberösterreich) soll Lisa-Maria Kellermayr in ihrer Heimatgemeinde beigesetzt werden.

Der genaue Zeitpunkt und Ort des Begräbnisses werden aus Angst vor Störaktionen aus der Impfgegner-Szene und den Unbekannten, die sie bedroht hatten, geheim gehalten, so die «Krone». Im kleinen Kreis werden ihre Familie und Freunde diese Woche Abschied nehmen, wie Heute.at berichtet.

Am Samstagmorgen konnte ein Leser von Heute.at beobachten, wie eine Passantin die Gedenkstätte von Kellermayr verwüstete.

Nun fand im deutschen Bundesland Bayern eine Razzia bei einem Verdächtigen statt, wie die Staatsanwaltschaft München bestätigte. Der Mann, der Kellermayr anonyme Hassnachrichten gesendet haben soll, habe sich kooperativ verhalten.

Datenträger wurden sichergestellt

Die Hausdurchsuchung ist am Freitagmorgen von der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck am Wohnort im bayrischen Landkreis Starnberg durchgeführt worden, so die für Extremismus zuständige Generalstaatsanwaltschaft München. Dabei seien Datenträger sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden sollen. Die österreichische Polizei war zuvor daran gescheitert, die Verdächtigen ausfindig zu machen.