Geheimdienst: Nordkorea liefert Russland über eine Million Artilleriegeschosse

Nordkorea hat nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes seit August mehr als eine Million Artilleriegeschosse nach Russland geliefert. Der südkoreanische Abgeordnete Yoo Sang-bum nahm am Mittwoch an einer nichtöffentlichen Sitzung mit Geheimdienstmitarbeitern teil und sagte danach, die Munition sei unter anderem per Schiff nach Russland gebracht worden. Die Lieferungen sollten das russische Militär im Krieg gegen die Ukraine unterstützen.