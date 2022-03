Google im Umbruch : Geheime Suchformel wird überarbeitet

Der Suchmaschinen-Konzern will einem Bericht des «Wall Street Journals» zufolge in Zukunft auf Fragen der Nutzer eingehen.

Die Suche solle sich künftig danach ausrichten, wie Menschen die Welt verstehen, sagte Google-Manager Amit Singhal der Zeitung. Bislang habe man immer nur hoffen können, dass es irgendwo da draußen eine Website gibt, die tatsächlich die Antwort auf eine gestellte Frage enthält. Eine konkrete Frage nach den zehn tiefsten Seen in den USA etwa kann Google zwar beantworten. Die Antwort wird aber anhand der Schlüsselwörter generiert. Die Maschine wisse nicht, was Tiefe oder was ein See ist, erklärte das Unternehmen.