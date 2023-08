Geheimer Algorithmus: Google will mehr Transparenz für EU-Bürger schaffen

Google, wie auch einige andere Tech-Gigangten, bewegen sich auf die EU zu. Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Tiktok und Facebook hat nun auch Google mehr Transparenz für Nutzerinnen und Nutzer in der EU angekündigt. Der US-Konzern will künftig mehr Informationen zu personalisierter Werbung und zu den Google-Algorithmen veröffentlichen, wie er am Donnerstag mitteilte. Damit passt sich Google neuen EU-Vorschriften nach dem Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act) an, welches am Freitag in Kraft tritt.

Google plant unter anderem den Ausbau seines «Ads Transparency Center». In dieser Datenbank sollen Nutzer die in der europäischen Union geschalteten Werbeanzeigen und Informationen zu personalisierter Werbung finden. Zudem will der Konzern Transparenzberichte zu den Algorithmen veröffentlichen, die Inhalte in Diensten wie der Google-Suche und Google Maps filtern und sortieren.

Online-Dienste müssen sich in der EU bewegen

Die neuen EU-Vorschriften sehen strengere Regeln für Online-Dienste und Suchmaschinen vor. Konzerne wie Meta, Amazon, Google, Tiktok und X, ehemals Twitter, müssen außerdem schärfer gegen Hassrede und Falschinformationen vorgehen.

Gleichzeitig arbeitet Google auch daran, seine eigenen Diesnste noch einmal näher an die Nutzer zu bringen. So wird es in Zukunft eventuell möglich sein, Suchergebnisse – ähnlich wie sonst auf Social Media – zu kommentieren oder zu «liken» wie das Fachmagazin SEO Südwest berichtet. Zudem wird offenbar mit einer Story-Funktion experimentiert, mit welcher Nutzer unter Angabe ihres Namens und Profilbildes Ergebnisse kommentieren können, um zum Beispiel ein gesuchtes Rezept mit einem Bild vom Essen «vervollzuständigen».