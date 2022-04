USA geben Daten frei : Geheimnis um mysteriösen Feuerball nach acht Jahren gelüftet

2014 ging über Papua-Neuguinea ein Meteor auf die Erde nieder, der durch seine enorme Geschwindigkeit viele Fragen aufwarf. Nun hat das US-Verteidigungsministerium die Daten endlich freigegeben.

Immer wieder treffen kleine und größere Meteore auf die Erde oder verglühen in der Atmosphäre. Bei der Beobachtung eines solchen Himmelskörpers im Jahre 2014 über Papua-Neuguinea fiel den Forschenden jedoch schnell dessen wahnsinnig hohe Geschwindgkeit und die unklare Herkunft auf, wodurch auch das US-Space-Command auf den Plan gerufen wurde. Der Meteor, der einen Durchmesser von etwas mehr als einem halben Meter aufwies, trat mit fast 210.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre ein und verglühte dort, wie wetter.de schreibt.

Erster interstellarer Besucher

Dadurch waren die Daten jahrelang unter Verschluss, die definitive Bestätigung konnte erst jetzt erfolgen. Das Verteidigungsministerium bestätigte die Entdeckung im Frühling 2022 auf Twitter, außerdem will Siraj seine Arbeit zum Meteoriten erneut publizieren. Sogar eine Expedition in den Südpazifik schließt der Astrophysiker nicht aus. Zwar sind die Chancen, einzelne Fragmente des Meteoriten auf dem Meeresboden zu finden, verschwindend gering, es wäre aber immerhin das erste Objekt aus einem anderen Sonnensystem in der Hand eines Menschen.