Zahlen steigen: Gehört Fettleibigkeit bald zur Normalität unter Luxemburgern?

Adipositas ist schon längst zu einer Volkskrankheit in weiten Teilen der Welt geworden – so auch im Großherzogtum. Laut den neusten offiziellen Zahlen sind 16,5 Prozent der hiesigen Bevölkerung ab 15 Jahren adipös bzw. fettleibig. Ab einem Body-Mass-Index* von 30 spricht man von Adipositas Grad I. Damit liegt das Land im europäischen Durchschnitt, der ebenfalls bei 16,5 Prozent liegt. Als übergewichtig gilt man schon ab einem BMI von 25. Betroffen hiervon sind satte 40 Prozent der Männer und 24 Prozent der Frauen, also fast jede vierte. Auch bei Kindern geht der Trend in Richtung ungesundem Köpergewicht.