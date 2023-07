Must-Have: Gehst du den Barbie-Film schauen? Dann brauchst du dieses Accessoire

Barbiecore für Minimalistinnen: Pinke und rosafarbene Sonnenbrillen bringen den Barbie-Look mit wenig Aufwand in deine Garderobe.

Dieses Wochenende startet der neue Barbie-Film in den Luxemburger Kinos. Schon die Dreharbeiten brachten die knallige Barbiecore-Ästhetik als Trend hervor und führten zu einer weltweiten Knappheit von pinker Wandfarbe . Wer sich nicht von Kopf bis Fuß in ein rosafarbenes Outfit zwängen will, dem bleibt der Griff zur Sonnenbrille.