Stadtteil Schöneberg: Geiselnahme in Berlin endet mit Tod des Täters

Die Geiselnahme in einem Geschäft in Berlin-Schöneberg hat am frühen Dienstagmorgen ein blutiges Ende genommen. Wie die Beamten am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilten, habe es beim Überfall auf den Antiquitätenladen im Bezirk Schöneberg zudem eine Geiselnahme gegeben. An dem Einsatz waren demnach auch Mitglieder des Spezialeinsatzkommandos SEK beteiligt.