Saarland : Geisterfahrerin auf Autobahn Richtung Luxemburg gestoppt

Eine Geisterfahrerin auf den Autobahnen 8 und 620 bei Saarlouis ist am Dienstagabend von der Polizei gestoppt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war es zuvor zu mehreren Beinahe-Kollisionen auf der Strecke in Fahrtrichtung Luxemburg gekommen. Die 34-jährige Falschfahrerin habe auf der A620 in Höhe der Anschlussstelle Wallerfangen gestoppt werden können.