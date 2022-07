Meteolux-Vorhersage : Gekommen, um zu bleiben – der Sommer in Luxemburg

LUXEMBURG – Der Wetterbericht verspricht anhaltend warmes Wetter. Regen ist örtlich bisher nur für Freitagabend in Aussicht.

Das Sommerwetter im Großherzogtum will Ende Juli nicht abreißen, wie die aktuellste Prognose des Wetterdienstes Meteolux zeigt. Bis Mitte kommender Woche ist ausschließlich Sonne gemeldet – zumindest fast: Am heutigen Freitagabend und am Anfang der Nacht sind lokal Gewitter und Regen mit Windböen bis zu 60 Stundenkilometer möglich.