Nach Elektroden-Therapie : Gelähmte können wieder kurze Strecken gehen

Eine implantierte Folie gibt elektrische Impulse an Nervenbahnen ab. Durch diese neuartige Behandlung können Querschnittsgelähmt wieder eigene Schritte machen.

Die Methode der Rückenmarkstimulation durch elektrische Impulse wird seit Längerem in der Behandlung von chronischen Schmerzen angewandt.

Möglich mache das eine implantierte Folie mit 16 Elektroden, die kleine elektrische Impulse an Nervenbahnen abgibt, die zu Motorneuronen in der Wirbelsäule führen, erklären Jocelyne Bloch und Grégoire Courtine von der Hochschule Lausanne.

Der Italiener Michel Roccati war nach einem Motorradunfall querschnittsgelähmt. Nach monatelangem Training kann er jetzt mit einem Rollator 500 Meter am Stück laufen und Treppen hoch- und heruntersteigen.

Dank einer neuen, experimentellen Therapie können Querschnittsgelähmte nach vergleichsweise kurzem Training wieder stehen und kurze Strecken gehen. Dabei gibt eine implantierte Folie mit 16 Elektroden kleine elektrische Impulse an Nervenbahnen ab, die zu Motorneuronen in der Wirbelsäule führen. Die Patienten konnten bereits am ersten Tag nach der Aktivierung des sogenannten Elektrodenarrays erste Schritte auf einem Laufband machen. Jocelyne Bloch und Grégoire Courtine von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) und ihr Team stellen ihre Ergebnisse im Fachmagazin «Nature Medicine» vor.