Mit Hilfe von Gehirn-Implantat : Gelähmter Mann kann erstmals seit Monaten «sprechen» und bittet um Bier

Ein vollständig gelähmter Mann, der seit Jahren an einer unheilbaren schweren Nervenkrankheit leidet, konnte dank Gehirnimplantaten nach Monaten zum ersten Mal wieder mit der Umwelt kommunizieren. Dabei äußerte er einen speziellen Wunsch.

1 / 4 Im Wyss Center in Genf wird erforscht, wie gelähmte Patienten dank Brain Chip Implants mit der Umwelt kommunizieren können. Wyss Center Die Chips sind etwa drei mal drei Millimeter groß und werden in den Frontallappen des Gehirns eingesetzt. Wyss Center Über einen PC kann sich der Patient ausdrücken. Wyss Center

Der Mann, der heute 36 Jahre alt ist und zuhause lebt, erkrankte vor Jahren an der Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS): Bei dieser Nervenkrankheit, die als unheilbar gilt, versagt das Nervensystem zunehmend seinen Dienst. Vor allem motorische Nervenzellen, die die Bewegungen des Körpers kontrollieren, sind davon betroffen. Beim vorliegenden Fall mündete die Erkrankung im völligen Verlust der Kontrolle über den Körper – der Patient ist bei Bewusstsein, kann aber nicht einmal mehr die Augen bewegen, geschweige denn sprechen. In Fachkreisen spricht man vom Locked-In-Syndrom, also dem Eingeschlossensein im eigenen Körper. Auch der 2018 verstorbene, weltberühmte Physiker Stephen Hawking litt an ALS.

Dem Mann, über den der «Independent» berichtet, wurden 2019 als erstem Locked-In-Patienten am Wyss Center in Genf zwei Chips – sogenannte Brain Chip Implants (BCI) – ins Gehirn eingepflanzt, die ihm ermöglichen sollen, über ein Interface mit seiner Umwelt zu kommunizieren. Dabei ist er in der Lage, auf ihm präsentierte Buchstaben mit einem «Ja» oder «Nein» zu antworten und so Wörter und Sätze zu bilden. Der Mann hatte 2018, als er das noch konnte, das Einsetzen der BCIs selbst erlaubt.

Nach monatelangem Training und einigen Rückschlägen war er in der Lage, mit einer Geschwindigkeit von einem Buchstaben pro Minute über einen Computerbildschirm zu «sprechen». Über die Monate äußerte er so Dutzende von Sätzen. «Unsere Studie ist die erste, die einer Person ohne verbleibende bewusste Bewegungsmöglichkeiten via BCI die Kommunikation ermöglicht – es ist die einzige Möglichkeit, die ihm dafür bleibt», so Jonas Zimmermann, Neurowissenschafter am Wyss Center.

Lust auf Bier und Botschaft an kleinen Sohn

Als eine der ersten Bitten äußerte er, bei Besuchen in eine aufrechte Position gebracht zu werden. Später konnte er auch Wünsche nach bestimmten Speisen äußern. Nun hat er sich nach Monaten erstmals wieder geäußert – und bat sein Pflegeteam um ein Bier. Der Mann konnte bei einem Besuch seines vierjährigen Sohnes auch den Satz «Ich liebe meinen coolen Sohn» formulieren. Zudem bat er darum, ein Album der Band Tool hören zu dürfen – «in hoher Lautstärke» – und um ein Curry.

«Das ist ein wichtiger Schritt für Menschen mit ALS, die außerhalb des Spitals gepflegt werden», so George Kouvas, Technologie-Chef im Wyss Center. «Die Technik ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Fortschritte in der BCI-Forschung für praktische Anwendungen umgesetzt werden können.» Nun suchen die Wissenschafter und Wissenschafterinnen nach Möglichkeiten der Finanzierung der Technologie auch für andere Patienten mit ALS. Die Kosten schätzen sie auf knapp eine halbe Million Euro für die ersten beiden Jahre.