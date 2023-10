Gelbe Gefahrenstufe: Wetterdienst warnt vor stürmischen Böen

Bis zum frühen Abend kann es am Sonntag Böen um die 70 Stundenkilometer geben.

Neben Regen hat der Sonntag auch Wind im Gepäck: In ganz Luxemburg sind laut Meteolux stürmische Windböen um die 70 Kilometer pro Stunde möglich. Zwischen 14 und 17 Uhr gilt daher die Warnstufe gelb für «potenzielle Gefahr». Nach Angaben des Wetterdienstes beruhigt sich das Wetter am Abend zeitweise, in der Nacht gibt es dann aber weiter Niederschlag.