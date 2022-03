Sieg im Ligapokal : Geld holt Gold: PSG beruhigt Kritiker

Nach dem Aus von PSG in der Champions League drohte es in Paris ungemütlich zu werden. Der Pflichtsieg der Millionentruppe im Ligapokal beruhigte die Gemüter.

Das Krisengerede der Kritiker ist vorerst verstummt: Durch einen 2:1 (2:0)-Sieg im Finale über Olympique Lyon hat das Millionen-Team von Paris Saint-Germain auch ohne den verletzten Superstar Zlatan Ibrahimovic den französischen Fußball-Ligapokal gewonnen. «Ein Sieg war Pflicht, die Situation war zuletzt kompliziert geworden», räumte Trainer Laurent Blanc nach dem Triumph am Samstagabend im Stade de France bei Paris ein.

Nach dem Aus des alten und wohl auch neuen Meisters im Champions-League-Viertelfinale gegen Chelsea und der zweiten Liga-Schlappe gegen Lyon am vergangenen Wochenende war nicht nur Coach Blanc in die Kritik geraten. Einigen Profis wie dem brasilianischen Innenverteidiger Thiago Silva war vorgeworfen worden, sich bereits für die WM in Brasilien zu «schonen».