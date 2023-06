Großregion: Geldautomat an Grenze zu Luxemburg gesprengt – Fahndung läuft

Am heutigen Freitagmorgen gegen 02.50 Uhr haben mehrere noch Unbekannte einen Geldautomaten in Echternacherbrück – unweit der luxemburgischen Landesgrenze – gesprengt. Die Polizei fahndete anschließend in Deutschland, Luxemburg und Belgien nach dem Fluchtwagen, wie es in einer Pressemitteilung hieß.