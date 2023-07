Großregion: Geldautomat in Grenznähe gesprengt – Verdächtige werden in Luxemburg gesucht

In der Nacht zu Mittwoch ist in Bollendorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm ein Geldautomat gesprengt worden. Die luxemburgische Polizei sei von ihren deutschen Kollegen gegen 3.15 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt worden. Die mutmaßlichen Täter seien nach Angaben der deutschen Polizei in einem hochmotorisierten Fahrzeug geflüchtet. Dabei soll es sich um einen schwarzen Audi mit luxemburgischen Kennzeichen – vermutlich XJ 9692 – handeln.