In Luxemburg : Wieder Geldautomat in Niederkerschen gesprengt

NIEDERKERSCHEN – In der Avenue de Luxembourg ist in der Nacht auf Freitag ein Geldautomat gesprengt worden. Bereits vor wenigen Monaten hatten Unbekannte an gleicher Stelle zugeschlagen

Der gesprengte Geldautomat in Niederkerschen. Police Grand-Ducale

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag gegen 2.45 Uhr einen Geldautomaten in Niederkerschen in der Avenue de Luxembourg gesprengt. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, entwendeten sie das sich darin befindliche Geld und flüchteten anschließend in einem weißen Alfa Romeo Giulietta.

Aufgrund der Wucht der Sprengung wurden Trümmerteile durch die Luft geschleudert, der Automat geriet in Brand. Die angerückte Feuerwehr löschte das Feuer, verletzt wurde niemand.

Weiß oder grau?

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern, ihrer Fluchtrichtung sowie dem Fluchtwagen machen können. Sie werden gebeten sich über die Notrufnummer 113 oder per E-Mail (spj.rgb@police.etat.lu) an die Polizei zu wenden.

An exakt der selben Stelle wurde vor wenigen Monaten schon einmal ein Geldautomat gesprengt, am. 13. November 2021. Damals suchte die Polizei nach Tätern, die in einem grauen Alfa Romeo Giulietta flüchteten. Weiß und Grau sind in der Dunkelheit schlecht zu unterscheiden. Womöglich handelt es sich also um die selben Täter.

Aufnahmen von der Sprengung am 13. November 2021. Police Grand-Ducale