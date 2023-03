Täter auf der Flucht: Geldautomat in Wittlicher Einkaufszentrum gesprengt

Laut Polizei kam es gegen 1.50 Uhr am Donnerstagmorgen zur Sprengung des Geldautomaten, der in einem Einkaufszentrum in der Friedrichstraße stand. Der oder die Täter waren in der Nacht zum Donnerstag in das Gebäude eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Explosion richtete großen Schaden an. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand. Weiterer Sprengstoff sei am Tatort nicht gefunden worden.