Europaweit gesucht: Geldautomaten-Sprenger soll auch in Luxemburg tätig gewesen sein

Der Geldautomat am Cactus-Gebäude in Niederkerschen wurde innerhalb weniger Monate gleich zwei mal gesprengt.

Am 2. März hat eine Spezialeinheit der Polizei in Nordrhein-Westfalen einen mutmaßlichen Geldautomaten-Sprenger im Rheinland festnehmen können. Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, Mitglied einer europaweit gesuchten vorwiegend rumänischen Bande zu sein, die zwischen April 2021 und Februar 2023 mindestens neun Geldautomaten in Deutschland gesprengt haben soll.