Großregion: Geldautomaten-Sprengung setzt Haus in Brand

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten es Kriminelle auf zwei Geldautomaten in Longlaville abgesehen. In der lothringischen Gemeinde in der Nähe von Rodingen haben Diebe versucht, die Automaten zu sprengen. Die Explosion «war mehrere Meter im Umkreis zu hören», schreibt Hamdi Toudma, der Bürgermeister von Longlaville, bei Facebook.