Verhandlung : Geldstrafen für Corona-Schwurbler gefordert

LUXEMBURG – Die Staatsanwaltschaft plädiert für mehrere Geldstrafen gegen Jean-Marie Jacoby und Peter Freitag. Die beiden sind wegen Maßnahmen-Verstößen angeklagt.

Die Verteidigungsstrategie der Angeklagten bestand weitgehend darin, die Covid-Gesetze in Zweifel zu ziehen. «Ich stelle ihre Verfassungsmäßigkeit in Frage», so Peter Freitag. Die Maßnahmen seien lediglich politischer, statt schützender Natur. Freitag berief sich dabei auf coronakritische «Experten, wie den kürzlich verstorbenen Professor Luc Montagnier». Jean-Marie Jacoby bediente sich ebenfalls des klassischen Verschwörungsnarrativs während der Pandemie: «Impfstoffe sind experimentell, Masken giftig und Social Distancing schwächt die Immunabwehr», so der Journalist.