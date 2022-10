Internationale Bande : Geldwäsche – Sieben Verdächtige festgenommen, Wohnungen in Luxemburg durchsucht

In drei Ländern sind sieben Personen festgenommen worden, die einer international tätigen Geldwäscher- und Drogenbande angehören sollen. Schwerpunkt der Aktion lag in den Niederlanden, auch in Luxemburg wurde ermittelt.

Die Behörden ermittelten in den Niederlanden, Luxemburg und Belgien. Silas Stein/dpa

Die niederländische Polizei hat einer international tätigen Geldwäscher- und Drogenbande einen herben Schlag versetzt: Bei Hausdurchsuchungen in 22 Orten in drei Ländern seien sieben Verdächtige festgenommen worden, hieß es am Dienstag in Rotterdam. Sie würden der Geldwäsche und des Drogenhandels verdächtigt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Bande in den vergangenen Jahren mehr als 100 Millionen Euro gewaschen hat.

Der Schwerpunkt der Aktion lag laut Polizei in den Niederlanden, etwa in Rotterdam, Amsterdam und Den Haag. Aber auch in Serbien und Luxemburg seien Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden. Ermittler hätten unter anderem Luxus-Autos, Computer und große Summen Bargeld sichergestellt. An dem Großeinsatz waren den Angaben zufolge mehrere hundert Beamte beteiligt. Die Ermittlungen hatten vor zwei Jahren begonnen und dauern noch an. Weitere Festnahmen werden nicht ausgeschlossen.