USA: Geleakte Dokumente belegen – Putin hat Krebs und braucht Chemotherapie

Auch Nikolai Patruschew, Mitglied des russischen Sicherheitsrates, soll an den Umsturzplänen beteiligt gewesen sein.

via REUTERS

So soll eines der Dokumente einen Plan von Nikolai Patruschew, der Mitglied des russischen Sicherheitsrates ist, und Waleri Gerassimow, dem Chef des russischen Generalstabs, zum Sturz von Putin zeigen. Um den Ruf des Kremlchefs zu untergraben, wollen sie die russische Invasion sabotieren, indem sie Truppen aus Russland an die Südfront verlegen.

Dieser Schritt hätte laut dem Dokument am 5. März erfolgen sollen. Wladimir Putin unterzog sich an diesem Datum laut dem Dokument nämlich einer Chemotherapie und wäre dementsprechend nicht oder nur ansatzweise in der Lage gewesen, diese Pläne zu verhindern, wie «Focus online» schreibt.