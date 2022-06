Mimikama.at nennt mehrere Punkte, die zeigen, dass die Posts mehr als fraglich sind. So heißen die Satelliten von Elon Musk nicht SpaceX, sondern Starlink. SpaceX ist der Name des Raumfahrtunternehmens. Außerdem ist nicht bekannt, ob diese Starlink-Satelliten überhaupt Kameras an Bord haben, denn ihr eigentlicher Zweck ist es, Internetverbindungen zur Kommunikation bereitzustellen.