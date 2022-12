Luxemburg: Gemeinde geht mit Sammel-Kühlschrank gegen Lebensmittelverschwendung vor

Serge Hoffmann (CSV), der Bürgermeiser von Habscht, kann sich freuen: Die Gemeinde hat einen Sammelkühlschrank aufgestellt, der gegen Lebensmittelverschwendung helfen soll. Der befindet sich neben der Schulkantine, in einer kleinen Holzhütte. Seit dem 8. November ist er in Betrieb. Und: «Der Kühlschrank ist jeden Abend leer», so Serge Hoffmann. Jeden Tag produziert die Schulkantine 400 Essensportionen für die Schulen und Kitas der Gemeinde. Die zubereiteten Gerichte werden jeden Werktag auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht. «Acht bis zehn Teller» werden nach dem Mittagsbetrieb im Kühlschrank platziert. Gegen einen «kleinen» Unkostenbeitrag von drei Euro pro Stück können die aus dem Kühlschrank entnommen werden. «Wir wissen allerdings noch nicht genau, wer unsere Kunden eigentlich sind, also ob es ältere oder jüngere Menschen sind», sagt Serge Hoffmann.