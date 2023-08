Luxemburg: Gemeinde gewährt einigen Tram-«Opfern» Entschädigung

Die Arbeiten zur Erweiterung der Straßenbahn in der Hauptstadt laufen weiter.

Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) hatte es zu Beginn der Straßenbahnarbeiten in den Raum geworfen: Eine Entschädigung für beeinträchtigte Anwohner und Geschäftsleute. Mit dem dazugehörigen Gesetzesentwurf prüfte eine Entschädigungskommission die Ansprüche und etwaigen finanziellen Verluste der Gewerbetreibenden zwischen dem Hauptbahnhof und der Luxexpo. Für die Verlängerungen zur Cloche d'Or und zum Luxemburger Flughafen ist auf gesetzlicher Ebene nichts vorgesehen.

Gut fünf Jahre nach der Jungfernfahrt der ersten Straßenbahnlinie wurden insgesamt 315.519 Euro ausgezahlt, so Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) am Donnerstag in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Diane Adehm und Marc Lies. Die Summe teilen sich 18 Fälle, elf weitere werden noch geprüft und 27 Anträge wurden abgelehnt.