Stadt Luxemburg : Gemeinde-Laster plumpst auf geparkte Autos

LUXEMBURG - Ein Tankwagen der Stadt Luxemburg stürzte in Dommeldingen auf zwei geparkte Fahrzeuge. Der Sachschaden ist hoch, verletzt wurde zum Glück niemand.

In der Stadt Luxemburg hat am Dienstagvormittag ein Lastwagen einen spektakulären Unfall verursacht. Der Lkw der Stadtverwaltung machte sich in der abschüssigen Rue Munchen-Tesch im Stadtteil Dommeldingen selbstständig und rutschte über eine Begrenzungsmauer auf zwei abgestellte Fahrzeuge, einen BMW und einen Audi. Der Sachschaden ist beträchtlich, wie die Berufsfeuerwehr auf Facebook berichtet.