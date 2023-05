Luxemburg: Gemeinden betreiben gemeinsamen Naturschutz

In Heiderscheid, Kehlen, Fossenhof, Landscheid und Walsdorf sind bereits 12 von 62 Windkraftanlagen in Betrieb.

«Einzigartige Biotope, die für eine große Anzahl von Pflanzen- und Vogelarten wichtig sind, konnten erhalten werden», erklären die Zuständigen. Durch die gegenseitige Unterstützung wurde der Naturpark Our 2013 in den Klimapakt aufgenommen. Dank dieser Gemeinden kann ein Einzugsgebiet mit 24.000 Einwohnern auf 420 Quadratkilometern von zusätzlichen Subventionen für den Kauf eines Fahrrads, den Austausch veralteter Haushaltsgeräte oder die Installation einer Wärmepumpe profitieren.

Der Naturpark wird die acht Gemeinden noch bis 2030 subventionieren, damit diese ihre Umweltaktivitäten weiter verstärken können. Diese Organisation «führt zu Synergieeffekten und dem Austausch von Best Practices», stellen die Akteure fest. Die Gemeinden Clerf und Hosingen wurden in den vergangenen Jahren zudem vom European Energy Award mit Gold ausgezeichnet.

Derzeit gibt es im Großherzogtum 62 Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von 166 Megawatt. In Heiderscheid, Kehlen, Fossenhof, Landscheid und Walsdorf sind bereits 12 davon in Betrieb, sie befinden sich jedoch noch im «Genehmigungsverfahren». Alleine in Wintger stehen bereits 21 Masten, während zwei weitere in den nächsten Monaten aufgestellt werden sollen. «Die Gemeinde Wintger produziert doppelt so viel erneuerbare Energie wie verbraucht wird», schwärmt Lucien Meyers, zweiter Schöffe der Gemeinde.