Luxemburg : «Gemeinden werden vom Staat nicht ausreichend berücksichtigt»

LUXEMBURG – Der luxemburgische Städte- und Gemeindebund hat am Montag 36 Vorschläge für die nächsten Parlamentswahlen im Jahr 2023 vorgelegt.

«Die Gemeinden werden vom Staat nicht ausreichend berücksichtigt», beklagt Emile Eicher, Präsident des Syvicol. Mit Blick auf die Parlamentswahlen am 8. Oktober 2023 hat der Städte- und Gemeindebund am Montag 36 Vorschläge vorgelegt. Diese gliedern sich in neun Bereiche: Beratung und Zusammenarbeit, Gemeindefinanzen, Organisation und Zuständigkeit der Gemeinden, Verwaltungsvereinfachung und Digitalisierung, Gemeindefusionen, Wohnungsbau, Bürgerbeteiligung, Sozialämter und Bildung. Ziel sei es, starke und autonome Gemeinden zu schaffen, die über angemessene finanzielle Mittel und Personal verfügen und im Dienste der Bürger stehen.