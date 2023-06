Superwahljahr 2023: «Gemischte» Bilanz schmälert Grünen-Ambitionen nicht

Nunmehr landesweit 64 statt bislang 77 Mandate sprechen eine deutliche Sprache: Déi Gréng gehören zweifelsohne zu den g roßen Verlierern der gestrigen Gemeindewahlen . «Vor allem Differdingen tut weh», gibt Grünen-Co-Präsidentin Djuna Bernard unumwunden zu. Stellte die Partei bislang die Bürgermeisterin, wurde sie am Sonntag deutlich von der LSAP entthront.

«Wir werden analysieren müssen, woran es gelegen hat. Sicher spielen uns einige nationale wie internationale Tendenzen derzeit nicht in die Karten», so die Chamber-Abgeordnete. Dennoch sei nicht alles schlecht, ihre Bilanz falle «gemischt» aus. Lichtblicke seien etwa die Mandatszugewinne in Helperknapp, Schüttringen und Walferdingen.