Luxemburg: Beamtin an Polizeischule durch Schusswaffe verletzt

Am Dienstagnachmittag kam es in der Polizeischule in Luxemburg-Verlorenkost zu einem Zwischenfall. Das meldet die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung. Eine auszubildende Polizeibeamtin sei durch ein Projektil an der Hand verletzt worden, heißt es. Auf L'essentiel-Anfrage bestätigte ein Justizsprecher, es habe sich tatsächlich um eine Schusswaffe gehandelt.