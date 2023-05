Berlin: Genervte Autofahrer zerren Aktivisten von der Straße

Nach Beobachtung eines DPA-Fotografen zerrten Autofahrer am Freitagmorgen auf der Autobahn 100 nahe einer Ausfahrt an Protestierenden. Sie hätten auf die Klima-Kleber eingeschlagen und eingetreten, um sie daran zu hindern, sich auf dem Asphalt festzukleben, so der Augenzeuge. Insgesamt blockierten die Aktivisten der Letzten Generation am Morgen an elf Standorten in Berlin den Verkehr, wie die Polizei mitteilte. Diese Art des Protestes mit Festkleben auf dem Straßenbelag hat in der Politik bereits zu Unverständnis geführt. Einige Stimmen fordern, die Polizei müsse härter gegen sie durchgreifen und auch Strafen müssten härter ausfallen.