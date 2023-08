Italien: Genua gedenkt der 43 Opfer des Einsturzes der Morandi-Brücke

Die in den 60er-Jahren erbaute Brücke war auf einer Länge von mehr als 200 Metern eingestürzt und hatte dutzende Fahrzeuge mit in die Tiefe gerissen.

Die Bilder von der eingestürzten Morandi-Brücke in Genua gingen damals um die Welt: Zum fünften Jahrestag haben die Menschen in der italienischen Hafenstadt am Montag der 43 Todesopfer des Unglücks gedacht. Staatspräsident Sergio Mattarella sprach in einer Botschaft von einer «ebenso schweren wie nicht hinnehmbaren Katastrophe. Regierungschefin Giorgia Meloni wies auf die vielen noch «offenen Fragen» zu der Tragödie hin.