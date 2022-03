Zwei Jahre danach : Genua weiht nach Katastrophe neue Brücke ein

Vor knapp zwei Jahren sind beim Brückeneinsturz in Genua 43 Menschen ums Leben gekommen. Heute wurde die Morandi-Brücke neu eingeweiht.

Vor der Einweihung der neuen Autobahnbrücke in Genua haben Politiker in Italien das Bauwerk als Signal für den Aufbruch des Landes gewürdigt. «Aus einer Wunde, die nach wie vor nur schwer heilt, erhebt sich das Symbol eines neuen Italiens», schrieb Ministerpräsident Giuseppe Conte auf Facebook. Das Mittelmeerland befinde sich im Wandel.

Vor knapp zwei Jahren, am 14. August 2018, war die Morandi-Brücke eingestürzt, 43 Menschen starben. Am Montagabend sollte der Neubau unter dem Namen San-Giorgio-Brücke eingeweiht werden. Neben dem Regierungschef wurde auch Staatspräsident Sergio Mattarella zu der Feier in der ligurischen Hafenstadt erwartet. Mattarella wollte sich vorher mit Vertretern der Opferfamilien treffen, wie Egle Possetti vom Angehörigen-Komitee der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.