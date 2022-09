UN-Chef António Guterres : Geopolitische «Geiselhaft» lähmt weltweiten Fortschritt

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Weltgemeinschaft trotz Russlands Krieg in der Ukraine zu mehr Engagement bei Jahrhundertthemen wie der Klimakrise aufgerufen. «Die internationale Gemeinschaft ist nicht bereit oder willens, die großen dramatischen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen», sagte Guterres am Dienstag zum Auftakt der 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Viele Krisen wie drohende Hungersnöte und Konflikte in Mali, Libyen oder Syrien bedrohten die Zukunft der Menschheit und das Schicksal des Planeten. «Fortschritte bei all diesen Themen und mehr werden von geopolitischen Spannungen in Geiselhaft genommen. Unsere Welt ist in Gefahr – und gelähmt», so Guterres.