New York : George Floyds Familie kündigt Klage gegen Kanye West an

In einem Podcast soll der Rapper die Polizeigewalt als Ursache für den Tod George Floyds angezweifelt haben. Stattdessen unterstellt er dem brutal getöteten Floyd eine Drogen-Überdosis. Floyds Familie will das nicht auf sich sitzen lassen.

Die Familie des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten George Floyd will juristisch gegen Kanye West wegen dessen Äußerungen über die Tat vorgehen. Anwälte schickten am Dienstag (Ortszeit) eine Unterlassungsaufforderung an den auch als Ye bekannten Künstler und kündigten an, Floyds minderjährige Tochter in einer Klage auf 250 Millionen US-Dollar Entschädigung zu vertreten.