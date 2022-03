Späte Ehre : George Michael erhält endlich Tribute-Konzert

Rund zwei Jahre nach seinem Tod gab es noch immer kein Abschiedskonzert für den britischen Popsänger. Das soll sich jetzt ändern.

Im kommenden Juni soll der bereits vor zwei Jahren verstorbene Popstar George Michael ein Tribute-Konzert bekoomen. Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, plant man am 25. Juni eine Tribute Show in der Londoner O2 Academy. An diesem Tag wäre Michaels 56 Jahre alt geworden.